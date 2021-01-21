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В Норильске из-за морозов школьникам разрешили не ходить на учебу

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В Норильске из-за сильных холодов учащимся с 1 по 8 классы разрешили не посещать занятия в школе, сообщили в городской администрации.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в четверг, 21 января, температура в городе опустилась до -40…-45 градусов.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся первой смены с первого по восьмой классы», — пишет ТАСС.

Накануне в городе прошло заседание КЧС, связанное с предстоящими морозами. Так, Управлению городского хозяйства было поручено вести мониторинг параметров теплоснабжения селитебной зоны Норильска, а также обеспечить бесперебойное энергоснабжение коммунальной инфраструктуры населения, бюджетной сферы и медицинских учреждений.

14 января сообщалось, что всех школьников в Якутске и пригородах перевели на дистанционное обучение из-за морозов в –50 градусов.

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