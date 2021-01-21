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Причину плохой уборки снега с улиц назвали в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге возникли трудности при уборке снега, так как 70% дорожной техники находится в изношенном состоянии. Об этом заявил врио мэра города Алексей Орлов.

«Износ техники более 70%. Это много, массовое обновление было последний раз в 2012 году. Сейчас мы как раз готовим реестр необходимой техники», — сказал Орлов в эфире ОТВ.

По его словам, обновление требует значительных средств, передает ИА «Ура.ру». Закупить специальную современную технику помогут областные власти. Ранее прокуратура Екатеринбурга внесла представление Алексею Орлову за плохое качество зимней уборки улиц.

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