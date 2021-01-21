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«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры провозимого багажа на 20%
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«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры провозимого багажа на 20%

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В России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. С такой инициативой выступил «Аэрофлот», рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях. Перевозчик направил в Минтранс предложение внести изменение в федеральные авиационные правила (ФАП), снизив размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений, сообщили собеседники издания.

Представитель Минтранса подтвердил «Известиям» факт обсуждения изменений правил провоза багажа. По его словам, вопросы внесения изменений в ФАП требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями, поэтому окончательного решения пока не принято.

Министерство передало рассмотрение инициативы «Аэрофлота» в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании, рассказали собеседники «Известий» в авиакомпаниях. По их словам, по итогам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски инициативы. В Росавиации и «Аэрофлоте» воздержались от комментариев.

Из ФАП следует, что предельные размеры багажа пассажиров не должны превышать 203 см по сумме трех измерений. Багаж большего размера называется негабаритным и его перевозку нужно согласовать с авиакомпанией. Пассажирам приходится за это доплачить.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сумма трёх изменений: «Аэрофлот» захотел ужесточить нормы провоза багажа в РФ

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