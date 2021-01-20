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Более 30 экологичных автобусов начали курсировать по Липецку

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В Липецке 14 современных автобусов можно встретить на маршруте № 8, еще 12 – на направлении № 30, еще шесть – на маршруте № 2Т. Все машины комфортны для маломобильных граждан – автобусы низкопольные, оснащены выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя.

Помимо этого, все 32 ЛиАЗа работают на компримированном природном газе (КПГ), который относится к наиболее экологичным видам топлива и соответствует стандарту «Евро-5»/«Евро-6». Автобусы на КПГ выбрасывают в атмосферу в два раза меньше оксидов азота, в 10 раз меньше угарного газа и в три раза меньше других оксидов углерода, чем автомобили с бензиновыми двигателями, сообщает Lipetskmedia. Новые автобусы приобрели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 11 января в Липецке стала доступна оплата проезда в общественном транспорте банковскими картами, а также с помощью платежных сервисов на смартфонах. В автобусах установили необходимое оборудование. Терминалы будут принимать карты всех банков и платежных систем. На стоимости поездки нововведение не скажется. Проезд по банковской карте обойдется в 21 рубль.

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