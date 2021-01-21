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Эксперты рассказали о различиях трех российских вакцин от COVID-19

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Российскими вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак», которая сейчас ожидает регистрации, вполне реально в короткие сроки привить 70-80% населения и создать коллективный иммунитет, считают эксперты.

— С помощью трех вакцин это удастся сделать намного быстрее, — сказал «Известиям» заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. — Кроме того, сегодня считается, что поствакцинальный иммунитет не будет пожизненным, потребуется ревакцинация. Наличие трех препаратов и их последовательное использование в этом плане может быть оптимальным решением.

Каждый из препаратов имеет свои преимущества, пояснили «Известиям» специалисты. Достоинство «Спутника V» — универсальность, «ЭпиВакКороны» — безопасность для людей с аллергическими заболеваниями, а «КовиВака» — неприхотливость: вакцину легче хранить и транспортировать.

Однако полное представление о действии каждой из вакцин будет получено примерно через год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всем привит: чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

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