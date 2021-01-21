Ученые обнаружили еще один путь попадания SARS-CoV-2 в легкие

Ученые из КНР открыли новый путь проникновения SARS-СоV-2 в клетки легких и бронхов. Эксперименты показали: «входными воротами» в клетки может быть не только белок ACE2, который считался основным каналом проникновения вируса, но и фермент AXL.

Работу провели специалисты Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян совместно с учеными Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу и другими исследователями. Они опубликовали статью об этом в Cell Research.

«В этом исследовании мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2», — сказано в статье.

Как пояснили ученые, AXL — это мембранный белок, который связан с передачей сигналов от внеклеточного матрикса (соединительных тканей) в цитоплазму (внутренняя среда клетки). Он регулирует многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы. Эксперименты китайских ученых показали, что отключение этих рецепторов значительно снижало количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека.

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Разборка в бронхах: найден еще один путь попадания SARS-CoV-2 в легкие