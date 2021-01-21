Российскую премьер-лигу (РПЛ) предлагают сократить до 12 клубов. Есть два варианта: деление команд на группы или плей-офф. Могут создать и РПЛ-2. В «Зените» и «Спартаке» поддержали эту инициативу, «Рубин», «Урал», «Уфа», «Тамбов» — против.

В качестве предисловия хочу вспомнить Мишеля Платини, который долгое время являлся президентом УЕФА. На одном конгрессе он сказал: «Господа делегаты, запомните, что на первом месте должен стоять футбол. Всё остальное вторично». Вот вам совершенно четкая позиция авторитетного человека, одного из сильнейших игроков за всю историю.

Теперь конкретно по теме.

Во-первых, есть опыт, в том числе и советский. Много всяких было комбинаций по поводу календаря. И всегда мы возвращались к чемпионату с участием 16 команд. Это наиболее подходящее количество клубов для нашей страны. Для нормальных соревнований, восстановления, реабилитации.

Во-вторых, у нас порой пытаются копировать международный опыт. Чаще всего в этом нет никакой логики. С удивлением прочитал мнение некоторых журналистов, которые начинают пропагандировать структуру календаря чемпионатов Австрии и Бельгии. Вот, дескать, с кого нужно брать пример. А чего добились эти страны на клубном уровне? Выиграли Лигу чемпионов? Хм... И почему не смотрят на Англию, Испанию, Италию, Германию, Францию, где по-настоящему топ-чемпионаты? Там ведь никто ничего не сокращает. Или, по-вашему, они глупее нас? У них тоже есть богатые и бедные клубы, но они же не идут на реформы.

В-третьих, нельзя рассматривать одну лигу изолированно от всего российского футбола. Это просто глупо и непрофессионально. Хотят сократить до 12 клубов элитный дивизион? А сколько будет вылетать, сколько заходить? Скорее всего, только одна команда, так? И что мы получим? В ФНЛ 20 участников, и только один из них может получить путевку в РПЛ? И какой смысл всё это затевать? Кому такой футбол нужен?!

В-четвертых, что вообще нам даст это сокращение? Согласен, может быть, телевидение накинет еще миллиончик-другой. Не больше. Клубы не получат серьезной прибавки к своим бюджетам.

В-пятых. Что такое подготовка футболистов? Процесс, который включает в себя не только игры, но еще и тренировки, и восстановление. Это целая мощная наука. А мы всё упираемся в матчи, матчи, матчи. Мы не получим никакой интенсивности. Это всё полная чушь.

В-шестых. Вот нам говорят про топовые клубы. Но топовые они только по зарплате, а не по игре. У нас разве «Зенит» всех в регионах громит соперников по 5:0? Да нет, конечно! А «Спартак»? Тут пропасти я что-то не вижу. Зачастую гранды уступают. Разницы в игре я не наблюдаю. И зачем тогда сокращать РПЛ?

В-седьмых. При 12 командах никто из тренеров рисковать не будет, никто не даст шанс молодым ребятам. И все будут опираться на ветеранов, проверенных бойцов.

Я вам могу привести еще десяток доводов. А знаете, что будет, если лигу все-таки сократят? Даю голову на отсечение, что следующий шаг — отмена лимита. Это 100%! Что это значит? Вспомните последнюю игру «Краснодара» в Лиге чемпионов. 10 иностранцев и один русский вратарь. И что станет с национальной командой? Как Черчесов и РФС будут собирать сборную?! Из кого?

Корень наших проблем не в количестве клубов. Чего за последние годы добились наши юношеские и молодежные сборные? Вот лицо вида спорта! У нас нет детско-юношеского футбола, нет конкурентной среды, благодаря которой наши ребята смотрелись бы достойно в Европе. Я уж не говорю про мир. Надо думать о том, как улучшить работу академий, детских тренеров, как повысить их квалификацию.

Мы всё время что-то декларируем. А я вам предлагаю провести журналистское расследование. Возьмите наши ведущие академии: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», другие. Проанализируйте последние десять лет. Сколько они денег израсходовали и кого в итоге дали для сборной России? Не поленитесь — проверьте. Думаю, академии на 90% работают вхолостую.

И наконец, еще один вопрос. Сколько футболистов у нас выступают в ведущих европейских лигах? Черышева не берем в расчет, он все-таки давно уже в Испании живет. Остаются Головин и Миранчук. Первый после травмы — то играет, то нет, второй еще приспосабливается к Италии. А в мою бытность сколько таких было? 15–20! Почему? Там была школа. Школа, понимаете?

У нас всё время какие-то непонятные эксперименты. Плохо играли в Лиге чемпионов — перешли на «осень–весна». Но стало-то еще хуже. Поменяли лимит — вообще дело труба! Мы всё крутимся вокруг вещей, которые не влияют на мастерство футболистов.

Автор — первый президент Российского футбольного союза, вице-президент ФИФА до 1996 года

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