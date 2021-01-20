Комплексный ремонт проведут на центральной магистрали Пскова

В Пскове в рамках нацпроекта планируют провести комплексный ремонт центральной магистрали. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В зону работ войдут Октябрьский проспект от улицы Свердлова до Октябрьской площади, сама Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советская, Леона Поземского, Карла Маркса на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 1,216 км.

В рамках работ дорожники заменят бортовой камень, обустроят два слоя асфальта, а между ними уложат геосетку, приведут в порядок тротуары. Около автобусных остановок и в местах локальных промывов и просадок дорожную одежду заменят полностью. В пешеходной зоне местами будет уложена брусчатка, а ограждений станет меньше. Также пройдут озеленительные работы.

Ремонт пройдет по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его стоимость составит 112 млн рублей.