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Морское такси планируют запустить в Сочи

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Мэрия Сочи намерена запустить на территории курорта морское такси. Катера небольшой вместимости начнут работу в мае.

Первые тестовые рейсы свяжут Сочинский морской порт с микрорайоном Лазаревское и портом Имеретинский. На маршрут выйдут два скоростных катера вместимостью 20 человек. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В мэрии рассматривают возможность запуска в перспективе судов вместимостью до 60 и 120 человек. Предполагается, что морское такси позволит разгрузить дороги курорта в летний период. По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, у властей уже есть договоренность с предпринимателями, которые окажут поддержку на первых этапах проекта.

Если пилотный проект покажет эффективность, в дальнейшем планируется расширение флота и маршрутной сети.

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