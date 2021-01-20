12 гвардейцев были уволены из охраны Капитолия за радикальные взгляды

12 гвардейцев уволены из охранного состава Капитолия. Военных подозревают в связях с ультраправыми. Их начальство сообщило СМИ, что гвардейцев уволили из-за «неуместных комментариев». Лояльность еще нескольких человек сейчас проверяют, передает телеканал «Известия». Всего для сохранения порядка во время инаугурации в столицу привлекли 25 тыс. бойцов нацгвардии.

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