Посвященный полярным отрядам времен ВОВ мемориал создадут в Петербурге

В Санкт-Петербурге построят мемориальный комплекс, посвященный истории полярных отрядов, которые занимались доставкой грузов в годы Великой Отечественной войны. Он будет называться «Северные конвои» и разместится на территории колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

По словам директора фонда сохранения исторической памяти Владимира Соломонова, которые приводит телеканал «78», на территории учебного учреждения возведут тематический музей под открытым небом. В нем можно будет увидеть подлодку, самолет, танк, пушки времен войны и торпедный катер. Рядом откроют сквер с часовней. Каждой стране в этом музее будет выделена одинаковая площадь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начали расшифровывать блокадный дневник. Мужчина нашел рукописи своей бабушки, которая жила в осажденном Ленинграде. В сентябре 1941 года Александра Боровикова начала вести дневник. Всего в нем 900 страниц. Женщина описывала каждый день блокады. Ее внук собирается опубликовать эти записи.