Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Исследования вакцины «Спутник V» на детях пройдут в течение 2021 года
Мир
Порошенко призвал лишить Россию права голоса в ПАСЕ
Мир
Байден запустит стодневную программу по ношению масок
Мир
Захарова назвала «донельзя политизированным» перенос ЧМ по хоккею из Минска
Политика
Госдума приняла в I чтении проект о запрете второго гражданства для чиновников
Мир
Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
Общество
В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Число подписчиков Netflix преодолело отметку в 200 млн
Общество
Песков рассказал об идеологии Путина

Посвященный полярным отрядам времен ВОВ мемориал создадут в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге построят мемориальный комплекс, посвященный истории полярных отрядов, которые занимались доставкой грузов в годы Великой Отечественной войны. Он будет называться «Северные конвои» и разместится на территории колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

По словам директора фонда сохранения исторической памяти Владимира Соломонова, которые приводит телеканал «78», на территории учебного учреждения возведут тематический музей под открытым небом. В нем можно будет увидеть подлодку, самолет, танк, пушки времен войны и торпедный катер. Рядом откроют сквер с часовней. Каждой стране в этом музее будет выделена одинаковая площадь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начали расшифровывать блокадный дневник. Мужчина нашел рукописи своей бабушки, которая жила в осажденном Ленинграде. В сентябре 1941 года Александра Боровикова начала вести дневник. Всего в нем 900 страниц. Женщина описывала каждый день блокады. Ее внук собирается опубликовать эти записи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021