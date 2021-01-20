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Омская пенсионерка помогла задержать вора на своей даче

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В Омске расследуются два уголовных дела о кражах в отношении 31-летнего жителя Центрального округа. Один из инцидентов произошел в СНТ «Крона». 60-летней владелице дачного дома позвонили соседи, которые постоянно живут на территории кооператива, и рассказали, что видели незнакомца на ее участке.

Пенсионерка и ее сын оперативно приехали на место, где застали злоумышленника. Они удерживали подозреваемого до приезда полиции. Как оказалось, тот хотел похитить электрическую проводку, передает ИА «Город55». Позднее выяснилось, что из дачного дома в СНТ «Виктория» мужчина вынес акустические колонки, микроволновку, электрический чайник, а также металлические листы от отопительной печи. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома.

Как сообщалось в ноябре, во Владивостоке полиция арестовала местного жителя, подозреваемого в нападении на пенсионерку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина накинулся на 84-летнюю женщину, толкнул ее, забрал сумку и ушел. По словам потерпевшей, в сумке находились 9 тыс. рублей и мобильный телефон. Задержанный 36-летний ранее судимый мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на алкоголь.

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