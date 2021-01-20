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Ученые разработали защищающее от тяжелого течения COVID-19 лекарство

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Ученые из Медицинского центра Университета Раш в США создали новое лекарство, которое предотвращает появление тяжелых симптомов при заражении коронавирусом. О результатах работы сообщается в статье для Journal of Neuroimmune Pharmacology.

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Согласно выводам ученых, для проникновения в клетку коронавирус использует белок ACE2. Чтобы не допустить заражения клетки, ученые создали гексапептид (AIDS-пептид), соответствующий ACE2-связывающему домену в коронавирусном S-белке. Молекула ингибирует связь между коронавирусным S-белком и ACE2, не подавляя иммунную систему. При этом предотвращается выработка цитокинов и, соответственно, не происходит цитокиновый шторм — частая причина смерти при COVID-19.

Результаты тестирования на лабораторных мышах показали, что искусственный пептид снижает температуру, защищает легкие, улучшает функции сердца и предотвращает цитокиновый шторм.

«Открытие может стать новым подходом к предотвращению заражения SARS-CoV-2 и защите пациентов, болеющих COVID-19, от проблем с дыханием и сердечных заболеваний», — приводит портал научных новостей EurekAlert! слова Калипада Пахана, профессора неврологии Медицинского центра Флойда А. Дэвиса Университета Раш.

Исследователи отмечают, что, несмотря на появление вакцины, коронавирус может развиться в сезонное заболевание наподобие гриппа. Они призвали разработать препараты, снижающие вызываемое этой инфекцией воспаление и предотвращающие нарушение функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В конце декабря прошлого года стало известно, что британские ученые испытывают препарат Storm Chaser, разработанный специалистами из Университетского колледжа Лондона совместно с фармкомпанией AstraZeneca, способный предотвратить заболевание COVI-19 благодаря формированию «мгновенного иммунитета» к нему.

Препарат представляет собой смесь антител к коронавирусу, который вводят в два этапа. Иммунный ответ на эту инъекцию должен возникнуть в течение нескольких дней, в то время как выработка антител при использовании известных вакцин длится в течение месяца.

Ученые считают, что в случае успешных исследований лекарство поможет предотвратить вспышки этого вируса среди пациентов больниц и жильцов домов престарелых, а также среди студентов в общежитиях.

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