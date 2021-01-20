Недавно прошедшие выборы 46-го президента в США ознаменовались практически непрерывной чередой скандалов, градус истерики в которых усиленно поднимался обеими сторонами: как Трампом, непрерывно грозившим судами и отменой результатов, так и Байденом, в конце не удержавшимся и превратившим Вашингтон в послевоенный Багдад с его «зелёной» и «красной» зонами.

Хотя политологи традиционно рассматривают случившиеся с точки зрения сухих фактов — были или нет фальсификации, насколько обоснованы позиции сторон в суде, действительно ли принятые меры адекватны угрозе — на ситуацию стоит посмотреть шире, чтобы попробовать понять, почему она получилась именно такой. При этом — по возможности, не привлекая к аргументации «всё объясняющие» демонические образы той или иной стороны конфликта (благо сами стороны это сделали уже и без нас, обвинив во всех грехах друг друга).

По сути, главная причина случившегося — это утрата значительной частью населения доверия к архаичной процедуре голосования в США, принятой еще в XVIII веке. Любой профессионал маркетинга знает: для потребителя факты вторичны, субъективное восприятие — первично.

И именно субъективное восприятие общего недоверия к системе и сыграло свою роль в расколе американского общества. Несмотря на то, что по итогам всех судебных разбирательств и пересчётов голосов суды решили, что сколь-нибудь существенных доказательств фальсификаций предоставлено не было, — миллионы людей искренне верят, что у них украли выборы. И вопрос, который необходимо поднимать — это не просто как честно и аккуратно подсчитать голоса, но и как сделать это так, чтобы люди поверили в результаты подсчёта.

Хотя до недавнего времени многие считали американскую практику практически безукоризненной, в 2020 году стало очевидно, что это не так. Больше всего вопросов вызвало голосование по почте — неправильно подписанные конверты, голосование за членов семьи, письма, целыми мешками терявшиеся в почтовых отделения и прибывавшие спустя несколько суток после окончания голосования, одномоментное внесение тысяч голосов за одного из кандидатов…

Можно ли было от него отказаться, посчитав технологию ненадёжной? Да, но нет: это невыгодно в первую очередь самим кандидатам, в данном случае — демократам, мобилизовавшим относительно пассивную часть своего электората призывами голосовать по почте. Отмените почтовое голосование — и часть избирателей просто поленится дойти до участков.

Можно ли было поднять уровень доверия к почтовому голосованию? Практически однозначно нет: у почтовой службы есть свои процедуры и технические возможности, обойти которые ради единичного события раз в четыре года просто невозможно. Да, можно ввести категорию, например, сверхсрочных заказных писем, принимаемых в почтовых отделениях строго с удостоверением личности отправителя и доставляемых не позднее определённой даты — но это усложнит процедуру настолько, что она станет бессмысленна с точки зрения увеличения явки.

Выход из этой «проблемы чемодана без ручки», который и нести неудобно, и бросить нельзя, по большому счёту один — переход от почтовых голосований к дистанционным электронным голосованиям (ДЭГ).

Несмотря на кажущуюся непрозрачность — а точнее, непонятность для обывателя — внутренней механики работы ДЭГ, достаточно легко заметить, что минимально правильно спроектированная и внедрённая система ДЭГ решает массу проблем, об которые минувшей осенью споткнулась американская электоральная система.

Во-первых, простота голосования и, следовательно, эффективность привлечения электората, традиционно не уделяющего внимания выборам. Это — то, ради чего демократы и призывали голосовать по почте.

Во-вторых, надёжность авторизации избирателей. Мгновенная сверка с государственными базами данных избирателей — это процедура намного более достоверная, чем ручная проверка пришедших писем (тем более, что проверить достоверность подписи на конверте, по сути, невозможно).

В-третьих, формализация и автоматизация ряда технических моментов. Например, знаменитые избиратели 1800-го года рождения — это на самом деле люди, не давшие согласия на указание в публичных списках избирателей своей настоящей даты рождения. В результате комиссии включили фантазию и часто указывали для них заведомо некорректные даты — что тут же породило массу версий о вбросах и «голосовании мертвецов». В цифровых системах формализация таких моментов осуществляется намного проще и, главное, системнее.

В-четвёртых, равномерность поступления голосов в систему подсчёта. Один из фундаментов теорий о фальсификации выборов в США — неожиданные выбросы за одного из кандидатов, часто случавшиеся глубокой ночью. По утверждениям одной стороны — это одномоментное внесение голосов, поступивших по почте, по утверждениям другой — приписка для устранения разрыва между кандидатами. Голоса в ДЭГ не просто поступают в реальном времени — по окончании голосования можно буквально с секундной точностью посмотреть динамику их поступления, что снимает все вопросы о возможных массовых разовых вбросах. Такой статистики не предоставляет ни один другой способ голосования.

В-пятых, разумеется, ДЭГ работает мгновенно: ваш голос учитывается в течение максимум единиц секунд после его отправки, а чаще — в течение менее чем секунды. Поэтому ситуация с «доставкой» голосов спустя три дня после окончания голосования в случае применения ДЭГ невозможна.

Да, дистанционные электронные системы не идеальны. Они могут быть плохо спроектированы — на примере тех же США мы видели неоднократные серьёзные сбои электронных систем подсчёта бумажных бюллетеней, из-за которых данные задерживались на сутки и более. Но, с другой стороны, у нас есть и положительный пример проведения ДЭГ в России в 2020 году — в голосовании по Конституции, например, участвовало более миллиона человек, и при этом с технической точки зрения оно прошло практически идеально (имевшие место незначительные сбои не затрагивали ни приём, ни подсчёт голосов).

Если мы пониманием и признаём, что дистанционные голосования в той или иной форме — неизбежная часть электорального процесса, позволяющая привлечь больше избирателей и потому выгодная в первую очередь самим кандидатам, то электронные голосования — это именно та форма проведения дистанционного волеизъявления, которая соответствует требованиям и возможностям сегодняшнего дня.

Автор — генеральный секретарь Партии прямой демократии

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