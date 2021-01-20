Дональд Трамп помиловал более 70 человек

Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек. Кроме того, президент США смягчил наказание ещё для 70 заключённых, передает телеканал «Известия». Среди помилованных — экс-советник Трампа Стивен Бэннон. Президент сообщил, что такое решение принял после долгих размышлений. Бэннона обвинили в мошенничестве более чем на $1 млн. Трамп также помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Уэйну грозило до 10 лет тюрьмы, его отпустили под залог. Отпустили и Пола Эриксона, которому грозило 7 лет тюрьмы.

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