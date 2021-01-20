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В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут об аномальных погодных явлениях

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21 января в 13.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Романа Вильфанда.

О причинах резких колебаний погоды нынешней зимой, почему в пустыне Сахара выпал снег и как это связано с глобальным потеплением, установил ли 2020 год температурные рекорды и ожидать ли повторения экстремальных морозов расскажет:

-Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России (ОНЛАЙН)

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

По ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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