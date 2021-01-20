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Издание Forbes составило рейтинг самых щедрых миллиардеров Америки

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Forbes опубликовал рейтинг самых щедрых миллиардеров США. Издание посчитало, сколько было потрачено на благотворительность, передает телеканал «Известия». Первое место в списке занимает Уоррен Баффет — за всю жизнь он пожертвовал почти $43 млрд. Бизнесмен помогает развитию здравоохранения. Билл и Мелинда Гейтс расположились на втором месте. Общая сумма пожертвований пары составила $29,8 млрд. На третьей строчке — Джордж Сорос с $16,8 млрд. Майкл Блумберг перевел различным фондам $11,1 млрд и оказался на четвёртом месте списка. В рейтинг вошла бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса. Маккензи Скотт пожертвовала почти $6 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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