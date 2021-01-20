В Сирии восстановили систему водоснабжения

В Алеппо восстановили систему мелиорации. Трубопровод снабжает водой 5 тыс. га сельскохозяйственных земель. Во время военных действий система была разрушена. Ущерб был нанесён оросительным каналам, передает телеканал «Известия». В районе посёлков Друбия и Сегира до войны выращивали пшеницу и фасоль. Искусственная мелиорация позволяла получать крестьянам стабильные урожаи. Местные жители планируют восстановить довоенный уровень.

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