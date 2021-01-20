Пожар произошел на строительном рынке «Славянский мир» в Москве

В Москве произошло возгорание на строительном рынке «Славянский мир». Об этом в среду, 20 января, сообщатся на сайте столичного ГУ МЧС России.

ЧП произошло в ночь на 20 января по адресу: Калужское шоссе, 2, строение 1. По этому адресу находится строительный рынок «Славянский мир», пишет агентство городских новостей «Москва». Огонь вспыхнул в одноэтажном металлическом строении, отмечает телеканал «360». Площадь пожара составила 225 кв. м. Предположительно, загорелись стройматериалы, пишет «Москва 24».

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Как отметили в МЧС, людей внутри быть не должно. На момент ликвидации сведений о пострадавших не поступало, пишет РИАМО. К тушению пожара привлекались 57 человек и 16 единиц техники.

19 января сообщалось, что прокуратура Новосибирска начала проверку по факту гибели четырех человек при пожаре в гаражном кооперативе.