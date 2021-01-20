Антонов назвал незаконными санкции по «Северному потоку — 2»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские санкции по «Северному потоку — 2» противоречат международному праву и принципам торговли, передает телеканал «Известия».

Дипломат уверен, что Вашингтон пытается помешать реализации проекта. Действия Штатов Антонов назвал недобросовестной конкуренцией.

Ранее США приняли ограничения в отношении судна «Фортуна». Трубоукладчик участвует в прокладке «Северного потока — 2».

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