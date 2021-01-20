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Прокуратура проверяет вспышку кишечной инфекции в школе-интернате в Хабаровске

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Проводится проверка после вспышки кишечной инфекции у воспитанников школы-интерната в Хабаровске, сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду, 20 января.

По предварительным данным, подозрения на кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы.

«Прокуратура Железнодорожного района города Хабаровска проводит проверку в связи обнаружением острой кишечной инфекции среди воспитанников краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 2», — сказано в сообщении.

Во время проверки будет дана оценка деятельности руководства учреждения, ответственных за питание детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В декабре в Иркутской области временно закрыли школу после массового отравления детей.

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