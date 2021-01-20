В России могут запретить услуги сурматерей для иностранцев

В России могут запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев. Соответствующий законопроект разработали в Госдуме, передает телеканал «Известия».

Воспользоваться технологией смогут только российские семьи или те, кто имеет вид на жительство. Супруги должны быть не старше 55 лет и не младше 25 лет. Обратиться к суррогатной матери можно только по медицинским показаниям.

Изменения в закон решили внести после череды трагических случаев. Несколько младенцев, рожденных суррогатными матерями, погибли.

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