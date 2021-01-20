Карантин в Германии продлили до 14 февраля. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ранее предполагалось, что ограничения снимут 31 января, передает телеканал «Известия».

Жесткий локдаун в стране объявили в середине декабря. Ношение масок либо респираторов в немецких городах обязательно.

Работодателей просят перевести сотрудников на удаленку. Закрыты рестораны, бары, кинотеатры и музеи. Дошкольники и подростки пока остаются дома.

Власти намерены иммунизировать большую часть населения летом. ФРГ рассчитывает получить препараты нескольких компаний.

В конце 2020-го страна получила 1,3 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

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