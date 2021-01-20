Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Мир
Посольство РФ назвало неприемлемым отключение телефона в генконсульстве в США
Наука
В России создали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе
Спорт
В Италии сообщили о возможных переговорах Кокорина с «Фиорентиной»
Общество
Каждый пятый россиянин экономил во время новогодних каникул
Мир
Блинкен заявил о планах рассмотреть новые санкции против России
Мир
Остин назвал поведение России наибольшим военным риском в Европе
Мир
Власти Германии продлили локдаун в стране до 14 февраля
Мир
Будущий шеф Пентагона высказался о сотрудничестве с Россией в Арктике
Сюжет:

В России создали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего «Лунохода-геолога», предназначенного для поиска полезных ископаемых, рассказал заведующий отделом ядерной планетологии института Игорь Митрофанов.

Просто в космос: ученые РАН создают прорывной двигатель для спутников
В качестве топлива в нем будут использоваться металлодиэлектрические пластины, запаса которых хватит на 10 лет автономной работы

Разработка прототипа длилась три года. По словам Митрофанова, прибор способен определять элементный состав поверхности в полосе шириной около 30 см и лучше всего подходит для лунохода. Ученые намерены предложить прибор для установки на посадочные аппараты и роверы, предназначенные для изучения Луны и Марса.

При работе над прибором ученые совместили гамма-детектор для определения состава вещества с детектором частиц космических лучей, которые вызывают гамма-излучение, что позволило повысить качество исследований. Сначала он зафиксирует «пролет» высокоэнергичной частицы космического излучения, а затем вызванный ею гамма-фотон от ядра вещества небесного тела.

«Мы можем по этим наблюдениям с высокой точностью определить элементный состав вещества. В этом состоит идея прибора», — цитирует его «РИА Новости» в среду, 20 января.

Во время передвижения прибор сможет регистрировать присутствие основных породообразующих элементов на глубине от пары десятков сантиметров до метра.

Также прибор сможет вести геологоразведку с целью поиска редкоземельных или благородных металлов, включая золото и серебро.

18 января сообщалось, что специалисты института разработали оптико-электронную систему относительной навигации для стыковки со спутниками.

Систeма включaет узкоугольную и широкoугольные ТВ-кaмеры, time-of-flight кaмеру, кoторая пoлучает 3D-изoбражения oбъекта, и лaзерный дaльномер.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021