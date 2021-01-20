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Ученый рассказал о гигантских «хранилищах» парниковых газов в Арктике

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В Арктике находятся три главных хранилища углерода, в основном в виде парникового газа метана, рассказал завлабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов.

В ходе выступления на международном форуме «Изменения климата и глобальная энергия» Семилетов рассказал, что «спящие гиганты» всемирного круговорота углеродов очень чувствительны к потеплению.

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«Это вечная мерзлота тундры и тайги, она тает медленно, и ее средняя температура составляет минус 10 градусов. Морская вечная мерзлота на шельфе Северного Ледовитого океана находится в переходном состоянии с температурой минус 1 градус, а прибрежная мерзлота в настоящее время разрушается от потепления и действия волн», — цитирует его ТАСС в среду, 20 января.

По словам ученого, таяние замерзшего морского шельфа высвобождает большие объемы парниковых газов и разрушает месторождения природного газа. При этом ключевым регионом является восточно-сибирский шельф, где находится около 80% морской вечной мерзлоты и около 80% предполагаемых неглубоких месторождений газа.

По прогнозам ученых, к 2100 году в восточно-сибирских морях произойдет повышение среднегодовой температуры более чем на 5 градусов, что может привести к высвобождению залежей метана.

«Недостаточное понимание этого процесса создает одну из наибольших неопределенностей для исследователей климата. Восточно-сибирский шельф является значимым источником выбросов метана в атмосферу, поскольку вечная мерзлота является крышкой, которая закрывает залежи газогидратов и метана», — отметил Семилетов.

В сентябре ученые выяснили, что появление загадочных кратеров в Сибири связано с глобальным потеплением. Специалисты пришли к выводу, что воронки возникли из-за скопления метана в карманах тающей вечной мерзлоты.

Ранее ученые предрекли климатический хаос на Земле. По их расчетам, к 2100 году таяние льдов вызовет экстремальные погодные условия и температурные перепады по всему миру.

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