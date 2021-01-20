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В России начали массово скупать коммерческие площади

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Россияне начали массово скупать коммерческие площади, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.

В 2020 году спрос на небольшие торговые помещения (60-90 кв. м) на первых этажах домов в России вырос на 25-30%, на маленькие офисы (30-50 кв. м) — на 10-15%, рассказал руководитель направления коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин. При этом среди покупателей помещений стрит-ритейла стало больше обычных людей — сегодня их доля составляет 80%, указал он.

— Коммерческая недвижимость стала доступнее для массового покупателя, теперь в такие «квадраты» вкладываются и пенсионеры, и молодые люди до 35 лет. Еще несколько лет назад на рынке был небольшой объем предложения бюджетных вариантов, со временем сегмент наполнился новыми и доступными объектами, — сказал Антон Лескин.

Число просмотров объявлений коммерческих помещений на продажу на первых этажах домов в крупных городах за год увеличилось на 13%. Сейчас спрос выше в среднем на 16%, чем годом ранее, подтвердил тенденцию директор по аналитике «Циан.Коммерческая недвижимость» Александр Павленко.

Рост спроса на помещения на первых этажах вызван тем, что из-за увеличения цен на квартиры доходность от их сдачи в аренду стала менее привлекательной, указал партнер Colliers International Станислав Бибик. Доходность коммерческих помещений на первых этажах составляет 10-12% годовых в рублях, тогда как квартир в аренду — в районе 4-5%, рассказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нежилой фонд: россияне начали скупать коммерческие площади

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