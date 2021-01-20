Эксперты предупредили о вероятности новых трещин на МКС

Устранение трещины на МКС может усилить напряженность металла в других местах, и следующий удар, вероятно, вызовет новое повреждение корпуса станции, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Однако игнорировать дефект в обшивке тоже нельзя, так как условия космоса способствуют его быстрому росту.

— Самостоятельно ликвидировать трещину космонавтам не удалось, а это говорит о том, что решить проблему без применения сварочных процедур невозможно, — пояснил руководитель научно-производственного центра «Технологии космического материаловедения» Томского политехнического университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Василий Федоров. — На основании экспериментов в области электронно-лучевой сварки, проведенных в Советском Союзе на станции «Мир», можно предположить, что данный метод можно использовать для ее ликвидации.

Устранение дефекта в одном месте может усилить напряженность в других местах корпуса, и как именно себя поведет в этом случае конструкция, неизвестно, отметил Василий Федоров. И тогда, например, жесткая стыковка может вызвать новое повреждение оболочки.

Любая трещина будет со временем разрастаться, отметил заведующий кафедрой физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Семенов.

— К усугубляющим ситуацию факторам можно отнести присутствие вибрационных нагрузок и регулярную смену температуры обшивки МКС, так как станция то уходит в тень, то освещается Солнцем, — указал эксперт.

В конце августа 2020 года на МКС зафиксировали утечку воздуха. Пока что ликвидация дефекта термостойким скотчем и заплаткой из резины и алюминиевой фольги не помогла полностью устранить .

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Дожить до заплаты: ликвидация трещины на МКС может привести к появлению новой