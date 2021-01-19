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Документы для реконструкции Генеральского дома подготовят в Ижевске

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Реконструкцию Генеральского дома в Ижевске решили выполнить за счет федеральной адресной инвестиционной программы. В течение этого года специалисты разработают пакет документов: паспорт объекта культурного наследия, проектно-изыскательские работы, проведена историко-культурная экспертиза и другое.

На восстановление исторического здания требуется около 150 млн рублей, еще столько же – на музейное оборудование. Если удастся привлечь средства, в Генеральском доме сохранят Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры, отмечает ИА «Сусанин». В настоящее время помещение также занимает администрация Парков Ижевска.

Здание, построенное в XIX веке, находится в неудовлетворительном состоянии. Дорожная карта проекта должна быть готова до 1 февраля. Также предлагается создать Попечительский совет и фонд для привлечения внебюджетных средств.

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