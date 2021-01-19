Трамп назвал причину своей особой гордости за время президентства

Действующий президент США Дональд Трамп в своей прощальной речи заявил, что причиной для его особенной гордости стало то, что он не начал ни одной войны.

«Я особенно горд быть первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн», — пишет «РИА Новости» во вторник, 19 января.

Также в прощальном обращении к согражданам Дональд Трамп признал приход к власти новой администрации и заверил, что молится за ее успехи.

Ранее свое прощальное обращение к американцам в качестве первой леди США выпустила Меланья Трамп. Супруга президента призвала граждан страны отказаться от насилия.

Также она поблагодарила врачей, медработников и всех тех, кто помогает бороться с пандемией COVID-19. Миссис Трамп заявила, что скорбит о жертвах инфекции, и напомнила гражданам США о ценности каждой жизни.

Накануне сообщалось, что Дональд Трамп в последний день в должности президента проведет военную церемонию. Мероприятие пройдет на военной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. После этого Трамп отправится в свое поместье в штате Флорида.

Инаугурация демократа запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).