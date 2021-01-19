Черновицкую улицу в Рязани отремонтируют за 1 млрд рублей

Ремонт Черновицкой улицы в Рязани оценили в 1 млрд рублей. Об этом рассказал зампред областного правительства Евгений Беленецкий.

В прошлом году были выделены средства на этот объект, но из-за большого числа неучтённых коммуникаций в районе ремонта город не смог в срок заказать проектную документацию, передает 62INFO.ru. При этом от обновления Черновицкой власти не отказываются, заверил Беленецкий. В 2021 году планируется заключить единый контракт на проектирование и сам ремонт. Вероятно, договор будет рассчитан на три года, добавил зампред.

По делу о ремонте Солотчинского моста через реку Оку в Рязани будет проведена дополнительная экспертиза. Оценить объем, стоимость и качество уже выполненных работ должен будет сотрудник Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Также ему предстоит выяснить, по каким причинам на мосту могут возникнуть недостатки и какие меры необходимо предпринять в этом случае.