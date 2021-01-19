Кражу бронзового памятника с могилы Героя СССР расследуют в Петербурге

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход расследования уголовного дела о хищении бронзового бюста с могилы Героя Советского Союза на территории Ново-Волковского кладбища. Кража произошла в период с декабря по 17 января.

Скульптура была установлена на могиле Василия Мациевича, передает телеканал «78». Она относится к объектам культурного наследия регионального значения и имеет особую ценность для истории и культуры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В 1989 году памятник уже пропадал. Позже его нашли в канаве на территории кладбища. Кроме того, какое-то время бюст хранился в музее истории Ленинграда на Галерной улице.