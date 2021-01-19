Женщины Джулиана Ассанжа рассказали об угрозах в свой адрес на ТВ

Женщины, обвинявшие Ассанжа, впервые появились на телевидении. Шведская феминистка Анна Ардин рассказала о постоянных угрозах в свой адрес, передает телеканал «Известия». По словам женщины, пользователи готовы были заплатить за её смерть. Ардин утверждает, что кто-то обещал награду в $5 тыс. Джулиана Ассанжа обвинили в изнасилованиях в 2011 году. Основатель WikiLeaks покинул Швецию почти сразу. В британских судах решают вопрос об экстрадиции. Защита Ассанжа называет процесс политическим преследованием.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.