Сильнейшая снежная буря превратила регионы Испании в зоны бедствия

Районы Испании, пострадавшие от бури, объявят зонами бедствия. Решение одобрил совет министров страны, передает телеканал «Известия». В кабмин обращались власти автономного сообщества Мадрид. Сильнейший снегопад в регионе начался 8 января и длился 30 часов. Буря, обрушившаяся на Испанию, стала сильнейшей за 50 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.