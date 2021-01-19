Новая выставка откроется в детской художественной школе Южно-Сахалинска

В выставочном зале детской художественной школы в Южно-Сахалинске пройдет выставка «Снежная сказка». Она откроется 20 января, сообщает пресс-служба школы.

Основной темой выставки станет русская зима, снег. На ней будут представлены работы известных сахалинских художников, членов Союза художников России, преподавателей и учащихся детской художественной школы, пишет ИА SakhalinMedia.

Выставка продлится до 12 февраля. Посетить ее можно бесплатно.

Ранее сообщалось, что Государственный музей изобразительных искусств Татарстана ведет переговоры с частным музеем Фаберже в Санкт-Петербурге о проведении выставки в Казани. Открытие выставки запланировано на весну 2021 года.