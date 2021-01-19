Шесть городов получили статус сельских агломераций в Оренбуржье

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер включил шесть населенных пунктов в перечень сельских агломераций. Города получат дополнительные возможности в благоустройстве.

Сельскими агломерациями признали Абдулино, Кувандык, Медогорск, Соль-Илецк, Сорочинск и Ясный. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

После внесения населенных пунктов в перечень они смогут участвовать в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, появится возможность привлекать федеральное и региональное финансирование для решения вопросов по благоустройству. Кроме того, население получит дополнительные приоритеты для улучшения жилищных условий.

Фермеры и аграрии сельских агломераций смогут участвовать в грантовой поддержке на развитие семейных ферм.