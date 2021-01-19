Поисковик-конкурент Google перешагнул отметку в 100 млн запросов

Поисковик DuckDuckGo установил собственный рекорд популярности. Сервисом стали пользоваться на 62% чаще, передает телеканал «Известия». Клиенты поисковика говорят о надежной защите данных. 11 января 2021 г. зафиксировано 102 млн запросов. DuckDuckGo считается конкурентом поисковика Google.

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