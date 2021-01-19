Исполнение бюджета национальных проектов составило более 2 трлн рублей

Исполнение бюджета нацпроектов составило 2,149 трлн рублей. Это около 97, 4% от плановых назначений. Минфин РФ привёл данные на 1 января 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Лидером является «Жилье и городская среда» — 99,7%. На нацпроект «Наука» израсходовано 99,2%. На модернизацию транспортной инфраструктуры потратили 99,4%. Самые низкие показатели у нацпроектов «Цифровая экономика», «Здравоохранение» и «Образование».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.