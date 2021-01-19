Более 500 жителей Астрахани переселили из аварийного жилья

В 2020 году из ветхого жилого фонда власти расселили более 500 человек в Астрахани. Впервые за долгое время в городе начали строить многоэтажный дом для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Расселение велось в рамках нескольких программ. По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» удалось освободить 160 помещений. Нормальными жилищными условиями обеспечили более 260 горожан. На реализацию программы направили почти 190 млн рублей. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Собственникам 32 жилых помещений выплатили более 57,6 млн рублей. Средства пошли на выкуп для муниципальных нужд домовладений, которые были признаны аварийными. Расселены 47 человек.

Также власти продолжают работу по расселению граждан из ветхого жилого фонда. 203 человека получили благоустроенные квартиры по договору социального найма.

Для граждан, которые нуждаются в улучшении жилых условий, в 2020 году началось строительство 17-этажного дома в микрорайоне Бабаевского. на текущий момент возведены три этажа.