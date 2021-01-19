Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока — 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Мурашко назвал процент свободных коек для пациентов с коронавирусом
Общество
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 составила 100%
Мир
Песков выразил сожаление из-за переноса чемпионата мира по хоккею из Минска

Более 500 жителей Астрахани переселили из аварийного жилья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году из ветхого жилого фонда власти расселили более 500 человек в Астрахани. Впервые за долгое время в городе начали строить многоэтажный дом для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Расселение велось в рамках нескольких программ. По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» удалось освободить 160 помещений. Нормальными жилищными условиями обеспечили более 260 горожан. На реализацию программы направили почти 190 млн рублей. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Собственникам 32 жилых помещений выплатили более 57,6 млн рублей. Средства пошли на выкуп для муниципальных нужд домовладений, которые были признаны аварийными. Расселены 47 человек.

Также власти продолжают работу по расселению граждан из ветхого жилого фонда. 203 человека получили благоустроенные квартиры по договору социального найма.

Для граждан, которые нуждаются в улучшении жилых условий, в 2020 году началось строительство 17-этажного дома в микрорайоне Бабаевского. на текущий момент возведены три этажа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021