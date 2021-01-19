Роскачество выявило нарушения у четверти торговых марок питьевой воды

Роскачество проверило бутилированную воду. Эксперты выявили признаки фальсификата у четверти образцов. Всего проверено порядка 206 торговых марок, сообщает телеканал «Известия». Товары закуплены в семи федеральных округах. У пяти производителей техрегламент не соответствует стандартам ЕАЭС. У четырех торговых марок завышены показатели нитратов и нитритов. Еще в одном образце был обнаружен остаточный хлор. Большинство нарушений связано с достоверностью маркировки.

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