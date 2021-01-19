Гайдаровский форум – 2021: глобальная проблематика и контуры постковидного развития мира

В Москве в РАНХиГС завершился XII Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии», который впервые вывел экспертное обсуждение глобальных проблем человечества за рамки постпандемийного восстановления. По мнению участников, он получился сильным и по технической организации, и по содержанию. Смысловыми мейнстримами форума стали поиск новых моделей экономического роста и акцент на благополучие человека как главном индикаторе будущего развития. На актуальность заявленной тематики указал в своем приветствии участникам Гайдаровского форума президент России Владимир Путин, с видеообращением выступил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Гайдаровский форум, открывший новый деловой сезон, из-за эпидемиологической обстановки прошел в гибридном формате. В работе 118 тематических сессий приняли участие более 400 спикеров, в том числе федеральные министры, главы субъектов РФ, международные эксперты и ученые с мировым именем. К онлайн-трансляции, которая велась на сайте форума, зафиксировано более 100 тыс. подключений.

«Опыт показал эффективность проведения форума в частично удаленном формате, что даже превзошло наши ожидания. С одной стороны, этот формат позволил расширить круг обсуждаемых тем и заметно увеличить число участников, которые заинтересованы в этих темах, с другой — активно покоммуницировать многим спикерам, особенно после года пандемии», — подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Участники мероприятия, хотя и с определенной осторожностью, констатировали, что мир находится в точке постпандемийного перелома, ситуация стабилизируется и даже начинает улучшаться. Ключевой задачей форума стал поиск ответов на реальные вызовы, которые создала пандемия в макроэкономике, социальной сфере, системе общественных ориентиров и человеческих ценностей.

Главные темы форума были связаны с перспективами экономического роста, глобальными институциональными преобразованиями, цифровой трансформацией, будущим ключевых отраслей, перспективами постковидного развития систем здравоохранения, мегатрендами в образовании и с развитием человеческого капитала. Отдельный блок дискуссий был посвящен поиску исторических аналогий и футурологическим прогнозам.

Одним из наиболее интересных событий форума стала экспертная дискуссия «Непростой разговор об экономическом росте» с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития Максима Решетникова и министра финансов Антона Силуанова. Руководители финансово-экономического блока продемонстрировали единство подходов по выходу из кризиса: Россия планирует придерживаться традиционной финансово-денежной политики и четко видит горизонт нормализации ситуации. «Это исключительно важный источник, внушающий стратегический и экономический оптимизм», — резюмировал Владимир Мау, который выступил модератором сессии.

Важность выхода мировой экономики на траекторию устойчивого роста подчеркнула директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, принявшая участие в работе форума. Говоря о будущем экономического роста, ключевые спикеры также указали на качество этого роста: он должен измеряться не традиционными индикаторами, а показателями преодоления неравенства и ростом благосостояния людей.

Сквозной темой форума стала цифровая трансформация. В частности, отмечалось, что цифра становится новой философией, делает социально-политические и экономические процессы более прозрачными, позволяет трансформировать систему государственного управления в систему сервисов для людей.