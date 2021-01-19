Горнолыжные курорты у Эльбруса закрыты из-за угрозы лавин

Места отдыха у Эльбруса закрыли для посещения из-за высокой лавинной опасности. Высота снежного покрова на склонах достигает 170 см, сообщает телеканал «Известия». Не работают канатные дороги. Во вторник в Приэльбрусье уже принудительно спустили одну лавину на горе Чегет. Планируется начать работу на горе Когутай и поляне Азау. В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье.

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