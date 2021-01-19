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Лесопожарную технику на 27 млн рублей закупят в Волгоградской области

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Для Волгоградской области в 2021 году приобретут минимум 20 единиц лесопожарной техники на сумму более 27 млн рублей в рамках нацпроекта «Экология». Дорожная карта по обеспечению пожарной безопасности лесов предполагает ряд профилактических мероприятий и обучение пожарных и спасателей.

Как уточнили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, планируется закупить четыре пожарных модуля, девять УАЗиков, четыре грузовика, один автобус и два трактора. Сейчас в распоряжении лесопожарных формирований Волгоградской области 284 единицы техники, в том числе автоцистерны, авторазливочные станции и комплексы для лесопатрулирования, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». В лесничествах весной снова начнется мониторинг пожарной обстановки, будут проводиться регулярные объезды лесных массивов и беседы с местными жителями.

Как стало известно в декабре 2020 года, два локальных очистных сооружения построили в Центральном районе Волгограда. Новые ЛОСы должны улучшить сбор ливневых сточных вод и тем самым избавить дороги от затопления во время сильных дождей. Объекты на улице им. 13-й Гвардейской дивизии и улице Гагарина построены в рамках региональной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Еще 13 ЛОСов построят во всех районах Волгограда до конца 2021 года.

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