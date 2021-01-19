Биржевые индексы Евросоюза показали рост на последних торгах

Большая часть биржевых индексов ЕС показала небольшой рост. Немецкий DAX прибавил 0,44%. Показатель французского рынка CAC 40 увеличился на 0,099%. Индекс FTSE 100 на лондонской фондовой бирже потерял 0,22%. Бумаги компаний РФ закрыли торги на бирже Лондона в минусе, передает телеканал «Известия». Депозитарные расписки «Газпром нефти» подешевели на 4,13%. Стоимость акций Новолипецкого металлургического комбината потеряла 0,67% акций. При этом бумаги «Новатэка» подорожали на 0,21%. А цена расписок «Роснефти» выросла на 0,09%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.