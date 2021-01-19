Британское правительство создало фонд помощи для рыболовов

В Британии создали фонд помощи для рыбаков. Отрасль пострадала из-за выхода Британии из Евросоюза, передает телеканал «Известия». Сейчас из-за бюрократических проволочек возникла проблема с отправкой морепродуктов в ЕС. Многие представители рыбного промысла опасаются разорения. На помощь и компенсации рыбакам направят 100 млн фунтов стерлингов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.