Не менее 15 человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Индии

В Индии грузовик наехал на рабочих, ночевавших на обочине дороги, жертвами происшествия стали 15 человек, сообщает телеканал NDTV во вторник, 19 января.

Инцидент произошел на шоссе недалеко от города Сурат в западном штате Гуджарат. Самосвал проехал по рабочим, в результате чего 12 человек погибли на месте, еще восемь получили серьезные травмы и были госпитализированы. Позже в больнице скончались трое пострадавших.

В полиции сообщили, что перед наездом на людей грузовик столкнулся с трактором, водитель не справился с управлением, и машина была отброшена на тротуар, где спали люди.

9 января сообщалось, что в результате пожара в больнице в индийском городе Бхандара погибли десять детей.