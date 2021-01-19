Байден и Харрис приняли участие в раздаче еды нуждающимся

Избранный президент США Джо Байден принял участие в раздаче еды нуждающимся в Филадельфии. Демократ отправился в городскую организацию помощи голодающим, сообщает телеканал «Известия».

В Вашингтоне к волонтерам присоединилась будущий вице-президент Камала Харрис с супругом. Она работала над упаковкой еды для бездомных.

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