Минэкономразвития прогнозирует рост случаев разорения фирм

Министерство экономического развития России ожидает роста заявлений о несостоятельности отечественных компаний, сообщает телеканал «Известия».

7 января истек срок введенного в апреле прошлого года моратория на банкротство. Эта антикризисная мера принесла определенный результат: за прошлый год в стране разорилось на 20% меньше фирм, было всего 10 тысяч случаев.

По оценке экспертов, в наступившем 2021-м число банкротств увеличится почти на треть – примерно до 13-ти тысяч.

По мнению экономистов, сейчас риск разорения выше всего в таких сферах, как торговля офлайн, организация культурных мероприятий и досуга, а также в авиационном и туристическом бизнесе.

Продлевать мораторий на банкротство власти нашей страны не стали, иначе осложнилось бы положение кредиторов.

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