В России могут появиться новые лоукостеры, сообщает телеканал «Известия».

Бюджетные авиакомпании будут базироваться в Жуковском, Челябинске и Калининграде. Цель инициативы — улучшение сообщения между регионами. 20 января перевозчики выступят с докладами на совещании в Росавиации.

В мире доля бюджетных авиакомпаний составляет 32,9%. В нашей стране в 2020 году показатель составил 13%.

Эксперты считают, что новые перевозчики не нужны, необходимо улучшать условия для работы уже существующих лоукостеров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.