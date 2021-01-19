Православные верующие празднуют Крещение Господне, сообщает телеканал «Известия».

В Москве и области оборудовали десятки купелей. У каждой проруби дежурят спасатели и медики. В подмосковной Власихе в воду окунулись военнослужащие РВСН.

В прорубь окунулся и губернатор Ленинградской области. Александр Дрозденко приехал на водоем в Токсово. Всего в Петербурге открыто около 20 иорданей. Одна из наиболее крупных — у Аптекарской набережной. За церемонией следили сотрудники МЧС и доктора.

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