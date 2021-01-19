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Джастин Тимберлейк во второй раз стал отцом

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Американский исполнитель Джастин Тимберлейк признался, что в прошлом году стал отцом во второй раз. Об этом в понедельник, 18 января, сообщило издание Daily Mail.

Певец в беседе с телеведущей Эллен Дедженерес рассказал, что в июле 2020 года у него родился сын. Они с супругой — актрисой Джессикой Бил — решили дали ему имя Финеас.

Как отмечает телеканал «360», долгое время родители никак не комментировали слухи о появлении на свет еще одного наследника. Это стало поводом для беспокойства у фанатов.

«Он потрясающий и такой милый. Сейчас мы с Джессикой мало спим и не можем уделять много времени друг другу, но мы так взволнованы, так счастливы!» — рассказал Тимберлейк.

Артист признался, что быть отцом очень весело, но это отнимает много времени. По словам певца, их первый сын, шестилетний Сайлас, тоже очень взволнован, пишет «Федеральное агентство новостей».

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поженились в 2012 году. Свадьба за $6,5 млн стала самой дорогой в истории Голливуда. Церемония прошла на юге Италии в провинции Бриндизи, пишет сайт kp.ru.

В конце декабря 2020 года ирландский боец UFC Конор Макгрегор намекнул своим поклонникам, что в 2021 году у него родится третий ребенок. В августе Макгрегор объявил о помолвке со своей давней подругой Ди Девлин. Пара вместе с 2008 года и воспитывает двоих детей — трехлетнего Конора и почти двухлетнюю Кройю.

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